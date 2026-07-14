В Тульской области сбили три украинских беспилотника
Миляев: три украинских БПЛА уничтожили над Тульской областью
Подразделения противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА над территорией Тульской области. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, среди местных жителей в результате падения обломков никто не пострадал.
«По предварительной информации, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировали. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — написал Миляев.
Ранее во вторник губернатор сообщил, что в Тульской области в течение ночи сбили 11 украинских беспилотников. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
До этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил об отражении атаки БПЛА на промышленную зону в Салавате. Там возник ряд очагов возгорания после падения обломков.
Всего же в течение прошлой ночи средства ПВО ликвидировали 288 украинских БПЛА над регионами России.