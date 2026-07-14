В Тульской области сбили три украинских беспилотника

Миляев: три украинских БПЛА уничтожили над Тульской областью

Подразделения противовоздушной обороны сбили три украинских БПЛА над территорией Тульской области. Об этом на платформе « Макс » сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, среди местных жителей в результате падения обломков никто не пострадал.

«По предварительной информации, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировали. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — написал Миляев.

Ранее во вторник губернатор сообщил, что в Тульской области в течение ночи сбили 11 украинских беспилотников. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

До этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил об отражении атаки БПЛА на промышленную зону в Салавате. Там возник ряд очагов возгорания после падения обломков.

Всего же в течение прошлой ночи средства ПВО ликвидировали 288 украинских БПЛА над регионами России.