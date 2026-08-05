В Тульской области сбили шесть беспилотников

В Тульской области уничтожили шесть дронов. Никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев .

По предварительной информации, разрушений нет. Опасность БПЛА в регионе сохраняется.

«В случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — прокомментировал Миляев.

Американский беспилотник Hornet атаковал больницу в Донецке. Дрон залетел в одну из палат медицинского учреждения. Разрушения получил фасад здания, одна из несущих стен и остекление. Информации о точном числе погибших и пострадавших пока нет.

Во время удара по предприятию в Курской области пострадали четыре человека.