Американский БПЛА Hornet атаковал больницу в центре Донецка

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника Hornet атаковали больницу в центре Донецка. В результате удара есть погибшие и раненые, сообщил корреспондент ТАСС .

По его данным, дрон залетел в одну из палат терапевтического корпуса медицинского учреждения. В результате атаки повреждения получили фасад здания, одна из несущих стен и остекление.

Информация о точном числе погибших и пострадавших пока не приводится. На месте работают экстренные службы, уточняют обстоятельства произошедшего.

В прошлом месяце, 28 июля, в Луганской народной республике в результате атаки Hornet погиб насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов). Кроме того, ранения получил иеромонах Иларион (Качур).