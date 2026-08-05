При атаке на предприятие в Курской области пострадали четыре человека

Дроны ударили по предприятию в селе Малое Солдатское. Слепое осколочное ранение правой голени получила 39-летняя женщина. Еще у одного работника 1954 года рождения — такая же травма поясницы, а у 41-летнего мужчины пострадала челюсть. Ранения получил и 56-летний сотрудник: у него открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения и акубаротравма. Раненых доставляют в Курскую областную больницу.

Силы ПВО сбили 291 беспилотник над Брянской областью. Ранее Минобороны сообщило, что над российскими регионами сегодня уничтожили 475 БПЛА.