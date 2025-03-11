В Тульской области отразили атаку дронов ВСУ

Украинские боевики атаковали беспилотниками Тульскую область в ночь на 11 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ проведена работа по подавлению БПЛА в Суворовском районе», — уточнил он.

Миляев добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений. По его словам, оперативные службы уже работают.

Губернатор призвал жителей региона сохранять спокойствие, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

В Тульской области власти объявили опасность атаки беспилотников в 02:20.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городских округах Домодедово и Раменский российские зенитчики ликвидировали 19 украинских беспилотников, летевших в направлении столицы. Всего этой ночью дежурные силы ПВО сбили над регионом 26 дронов ВСУ.

До этого атаке вражеских дронов подверглась Рязанская область.