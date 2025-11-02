В Туапсинском округе снова объявили опасность БПЛА

Средства противовоздушной обороны снова отражают атаку украинских БПЛА в Туапсинском округе. Об этом заявил глава города Сергей Бойко в Telegram-канале .

«На территории Туапсинского округа беспилотная опасность, работает ПВО», — отметил он.

Градоначальник призвал жителей сохранять спокойствие, не выходить на улицу и укрыться в глухом помещении без остекления. Он добавил, что все службы привели в состояние максимальной готовности.

«Ждите отмены сигнала сразу, как только обстановка станет безопасной!» — уточнил Бойко.

Ранее средства ПВО нейтрализовали за ночь над регионами 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Военные сбили 39 дронов над акваторией Черного моря и 32 – над Краснодарским краем.

Атаки БПЛА отбили в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Орловской, Липецкой и других областях. Обломки одного из беспилотников попали в жилой дом под Туапсе, а также повредили танкер и нефтеналивной терминал.