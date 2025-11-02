Атака дронов ВСУ дошла до жилых домов под Туапсе

Фрагменты дрона попали в многоэтажку в поселке Сосновом

Силы ПВО России продолжают отражать атаку украинских дронов в Краснодарском крае. Обломки одного из сбитых БПЛА врезались в жилой дом под Туапсе, сообщил местный оперштаб .

Поселок Сосновый расположен в 27 километрах от Туапсе. Фрагменты беспилотника упали на один из жилых домов этого населенного пункта.

Осколки дрона врезались в третий этаж здания. Они выбили несколько стекол. Предварительно, никто не пострадал.

На месте происшествия уже работают все необходимые экстренные структуры.

Поздним вечером 1 ноября о работе ПВО сообщил глава Геленджика. Позднее аналогичные предупреждения выпустили мэры Новороссийска и Сочи.

ПВО начали отражать атаку и в Туапсе. Здесь находится крупный морской порт, среди прочего он принимает и нефть. Несколько дронов упали на инфраструктуру этого объекта.