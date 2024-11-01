В трех московских аэропортах закрыли небо из-за угрозы БПЛА

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за угрозы беспилотников. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Предположительно, беспилотник движется со стороны Калужской области. Официальной информации от пресс-служб аэропортов пока не поступало.

В прошлый раз в московском регионе план «Ковер» вводили в ночь на 30 октября в аэропорту Шереметьево. Тогда на вылет и прилет задержали несколько рейсов.

А накануне временно приостанавливал работу аэропорт Гагарин в Саратове. Все средства ПВО в регионе приводили в полную боевую готовность. Губернатор Роман Бусаргин предупредил население об угрозе, однако призвал сохранять спокойствие.