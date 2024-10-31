Аэропорт Гагарин в Саратове приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в международном аэропорту Гагарин в Саратове из-за угрозы атаки дронов ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло», — сообщил собеседник агентства.

Обновленные данные также публикуют на сайте аэропорта в разделе «табло рейсов», добавили в пресс-службе.

Утром 31 октября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил население об угрозе атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Все средства в регионе привели в полную готовность. Жителей призвали сохранять спокойствие.