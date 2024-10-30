В аэропорту Шереметьево ввели план «ковер»

Baza: в Шереметьево ввели план «ковер», задержали несколько рейсов

В московском аэропорту Шереметьево ввели план «ковер». Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов задержали несколько рейсов на вылет и прилет.

Похожая ситуация случилась в ночь на 22 сентября. Аэропорты Волгограда и Астрахани закрыли. Это произошло из-за угрозы атаки дронов. В итоге задержали два рейса.

Также план «Ковер» вводили в аэропорте Астрахани. Как позже сообщили в российском оборонном ведомстве, над территорией региона ликвидировали беспилотник Украины.

Кроме того, 12 сентября закрывали аэропорты Мурманска и Апатитов. План «Ковер» ввели из-за вероятной угрозы атаки беспилотников.