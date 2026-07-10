В течение дня над регионами России сбили 144 украинских БПЛА

Российские системы ПВО в течение дня ликвидировали 144 украинских беспилотника самолетного типа. Отчет предоставило Минобороны в мессенджере «Макс» .

«В течение дня в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Беспилотники уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

За минувшие сутки над территорией Брянской области уничтожили 186 украинских беспилотников самолетного типа. В Курской области за сутки сбили 68 вражеских БПЛА. Боевики ВСУ также 43 раза применили артиллерию по отселенным районам, сообщил губернатор Курщины Александр Хинштейн.