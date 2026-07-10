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Над Брянской областью за сутки ликвидировали 186 беспилотников ВСУ

Губернатор: над Брянской областью за сутки ликвидировали 186 беспилотников ВСУ

Фото: РИА «Новости»

За минувшие сутки над территорией Брянской области ликвидировали 186 вражеских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в «Максе».

Боевую работу по уничтожению БПЛА выполнили подразделения противовоздушной обороны, спецподразделения Росгвардии, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.

Днем 9 июля российские средства ПВО сбили 152 украинских беспилотника над 11-ю регионами страны. Ночью с 20:00 до 7:00 уничтожили еще 376 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.