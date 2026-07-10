Над Брянской областью за сутки ликвидировали 186 беспилотников ВСУ
Губернатор: над Брянской областью за сутки ликвидировали 186 беспилотников ВСУ
За минувшие сутки над территорией Брянской области ликвидировали 186 вражеских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в «Максе».
Боевую работу по уничтожению БПЛА выполнили подразделения противовоздушной обороны, спецподразделения Росгвардии, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и Брянского линейного отдела МВД России на транспорте.
Днем 9 июля российские средства ПВО сбили 152 украинских беспилотника над 11-ю регионами страны. Ночью с 20:00 до 7:00 уничтожили еще 376 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.