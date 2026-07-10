Почти 70 БПЛА сбили за сутки в Курской области
Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 68 беспилотников
Силы ПВО уничтожили 68 беспилотников в Курской области за минувшие сутки. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По его словам, боевики ВСУ также 43 раза применили артиллерию по отселенным районам.
«Четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. В результате атак 58-летний мужчина пострадал в хуторе Фонов Рыльского района», — написал губернатор.
Хинштейн добавил, что в селе Дурово Рыльского района повреждения получила крыша дома.
«В селе Студенок Рыльского района сгорел нежилой частный дом. В Рыльске поврежден автомобиль. Погибших нет», — заключил он.
Всего за прошлую ночь над территорией регионов России сбили 376 беспилотников самолетного типа. Налеты отразили на Кубани, в Крыму, в Московском регионе, в Белгородской, Брянской и других областях.