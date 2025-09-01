В Тамбовской области поймали агента украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным следствия, 38-летний мужчина сам предложил им помощь. По заданию куратора он извлек из тайника составные части взрывных устройств, однако совершить теракты уже не успел.

«Меня заверили, что это будет техника, электроника, что-то подобное, никаким образом не запрещенные вещи», — рассказал мужчина на допросе.

Также он заявил, что исповедует оппозиционные взгляды. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Рязани суд приговорил уроженку Азербайджана к пяти годам колонии за попытку добыть информацию для украинской военной разведки.