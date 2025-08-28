Уроженка Азербайджана получила срок за работу на украинскую разведку

Жительницу Рязани приговорили к пяти годам колонии за попытку добыть информацию для военной разведки Украины, способную нанести ущерб безопасности России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Установлено, что уроженка Азербайджана инициативно вышла на контакт с представителем украинской спецслужбы, переписывалась с ним в WhatsApp* и Signal.

«[Женщина] предприняла целенаправленные попытки по добыванию разведывательной информации, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации. Противоправная деятельность женщины была пресечена сотрудниками ФСБ», — подчеркнули в ЦОС.

Против нее возбудили дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.

Приговор фигурантке вынес Рязанский областной суд.

«Поддерживала контакт со Славой, потом выяснилось, что он из разведки Украины. Я сделала ошибку, что вошла с ним в контакт и сняла видео, на которое попала военная техника», — сказала она на заседании.

Наказание осужденная будет отбывать в колонии общего режима.

