Уроженка Азербайджана получила срок за работу на украинскую разведку
Жительницу Рязани приговорили к пяти годам колонии за попытку добыть информацию для военной разведки Украины, способную нанести ущерб безопасности России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Установлено, что уроженка Азербайджана инициативно вышла на контакт с представителем украинской спецслужбы, переписывалась с ним в WhatsApp* и Signal.
«[Женщина] предприняла целенаправленные попытки по добыванию разведывательной информации, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации. Противоправная деятельность женщины была пресечена сотрудниками ФСБ», — подчеркнули в ЦОС.
Против нее возбудили дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
Приговор фигурантке вынес Рязанский областной суд.
«Поддерживала контакт со Славой, потом выяснилось, что он из разведки Украины. Я сделала ошибку, что вошла с ним в контакт и сняла видео, на которое попала военная техника», — сказала она на заседании.
Наказание осужденная будет отбывать в колонии общего режима.
Ранее ФСБ задержала россиянина, готовившего атаку на военный аэродром в Энгельсе.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.