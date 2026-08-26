В Тамбовской области назвали фейком видео со словами главы региона о мобилизации

Видео, на котором губернатор Тамбовской области Евгений Первышов говорит о якобы начале всеобщей мобилизации, — фейк. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

«В сфабрикованном видео говорится якобы о подготовке ко всеобщей мобилизации. Данная информация не является достоверной», — заявили в сообщении.

Там отметили, что правдивые и оперативные данные размещают в официальных каналах главы области.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фейками слухи о грядущей мобилизации в России. По его словам, их распространяет киевский режим, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

До этого постоянный представитель при ООН Василий Небензя отмечал, что Россия не нуждается в мобилизационных мероприятиях. Он объяснил, что правительство сейчас не разрабатывает таких инициатив.