Песков назвал сообщения о подготовке к мобилизации информационными утками

Слухи о грядущей мобилизации в России — фейки, которые распространяет киевский режим с целью дестабилизировать обстановку в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии для RTVI .

«Естественно, [киевский] режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», — сказал он, отвечая на вопрос, как власти расценивают новости о подготовке к новой волне мобилизации.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страна не нуждается в мобилизационных мероприятиях. По его словам, правительство не разрабатывает подобных инициатив.

Кроме того, еще в июле на аналогичную тему высказался зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что фейки о мобилизации распространяют неприятели, и назвал их «лживой провокацией».