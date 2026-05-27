В Таганроге сбили ракету

В Таганроге утром уничтожили ракету во время отражения воздушной атаки. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского. Информация о пострадавших уточняется», — заявил он.

Сегодня ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 14 украинских дрона в нескольких районах города. Для уничтожения БПЛА используют разные средства. Помимо зенитных ракет, по беспилотникам ведут плотный огонь из обычного оружия.

В ночь на 26 мая средства ПВО сбили 59 украинских дронов над российскими регионами. БПЛА уничтожили в Белгородской, Курской, Брянской, Новгородской, Смоленской областях и в Крыму.