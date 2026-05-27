Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА в нескольких районах Севастополя

Дислоцированные у Севастополя российские военные успешно отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Предупреждение о воздушной тревоге Развожаев выпустил в 23:51. Уже через несколько минут глава Севастополя сообщил, что ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в районе Северной стороны и Севастопольской бухты.

К 00:27 российские военные сбили уже семь беспилотников. Еще семь БПЛА сбили позднее, украинские аппараты уничтожили в Севастопольской бухте, в бухте Омега и у Северной стороны.

Как объяснил Развожаев, военные все еще продолжают отражать атаку украинских сил. В небе над городом активно работают комплексы ПВО и мобильные огневые группы.

Российские военнослужащие используют для ликвидации целей разные средства. Помимо зенитных ракет, по беспилотникам ведется плотный огонь из обычного оружия. Губернатор попросил горожан строго соблюдать меры безопасности.

За прошедшую ночь над Россией сбили 59 украинских беспилотников.