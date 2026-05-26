Силы ПВО сбили 59 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 59 БПЛА над территорий России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 25 мая текущего года до 07:00 26 мая текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в министерстве.

ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую, Брянскую, Курскую, Новгородскую, Смоленскую области и Крым.

Накануне при ударе по Брянской области погиб мирный житель, ранения получил сотрудник пожарно-спасательной службы. Пострадавшему оказали всю необходимую медпомощь.