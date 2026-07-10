В Таганроге эвакуировали жителей домов в зоне ЧС

В Таганроге проводят эвакуацию людей, дома которых попали в зону ЧС из-за атаки беспилотников. Об этом заявила в «Максе» глава города Светлана Камбулова.

Она подчеркнула, что в городе сохраняется беспилотная опасность.

«В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС», — уточнила глава Таганрога.

По ее словам, все экстренные службы выполняют поставленные задачи. Камбулова также призвала жителей соблюдать меры безопасности, не паниковать и не в коем случае не трогать обломки БПЛА.

Всего за ночь над территорий России нейтрализовали 376 беспилотников самолетного типа. Налеты отразили Крыму, на Кубани, в Московском регионе, в Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Новгородской и других областях.

В Ростовской области из-за атаки вспыхнуло административное здание. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.