В Сызрани при атаке БПЛА пострадали 12 человек

Федорищев: 12 человек пострадали в Сызрани при атаке БПЛА, двое под завалами

В Сызрани при обрушении многоэтажного дома после атаки беспилотников пострадали 12 человек, двое остаются под завалами. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в MAX .

Троих пострадавших госпитализировали, остальным оказали амбулаторную помощь. Под завалами, предположительно, остаются еще два человека. По предварительным данным МЧС, одним из них может быть ребенок.

«На место незамедлительно выехали и продолжают работать все экстренные службы и медики. Развернут оперативный штаб. Ситуация на контроле», — заявил губернатор.

Беспилотники повредили два многоквартирных дома. По словам Федорищева, угрозы обрушения конструкций второго дома нет. Развернуты пункты временного размещения и оперативный штаб. Медицинские психологи помогают пострадавшим.

«Прошу всех сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации из официальных источников, не распространять недостоверные данные — враг воспользуется этим», — призвал глава региона.