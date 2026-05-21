В Сызрани после атаки БПЛА отменили все массовые мероприятия

В Сызрани отменили все массовые мероприятия после гибели мирных жителей в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», — указали власти.

При атаке беспилотников ВСУ на Сызрань погибли два человека, еще несколько местных жителей пострадали. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, им оказывают всю возможную помощь.

Из-за ночной атаки украинских БПЛА Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС — полностью обесточило с полуночи. Мэр Максим Пухов рассказал, что в городе проводят восстановительные работы. Критическую инфраструктуру снабжают электричеством из резервных источников.