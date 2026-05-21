Два человека погибли при атаке БПЛА на Сызрань

Жертвами атаки беспилотников ВСУ на Сызрань стали два человека. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в «Максе».

«Из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», — написал он.

Глава региона добавил, что также среди местных жителей есть пострадавшие в результате ударов. Им оказывают всю возможную помощь.

Федорищев призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА опасно, при их обнаружении нужно обратиться по номеру 112.

Ранее стало известно, что обломки БПЛА упали на недостроенный дом в Ростове-на-Дону. Пострадал один человек.