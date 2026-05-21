Город-спутник Запорожской АЭС обесточило из-за ударов ВСУ

В Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС — нет света из-за ударов противника по энергетике региона. Об этом сообщил РИА «Новости» мэр Максим Пухов.

«Город полностью обесточен с полуночи», — заявил он.

Восстановительные работы продолжаются. Из-за повреждений критическую инфраструктуру запитывают от резервных источников.

Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии транспортный цех атомной станции. Несколько автобусов получили повреждения, однако никто из персонала объекта не пострадал. Также украинские военные попытались атаковать беспилотником подстанцию «Радуга», но его сбили на подлете. Радиационный фон на станции остается в пределах нормы.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Запад в поддержке атак на российскую ядерную инфраструктуру.