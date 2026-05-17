В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Денис Паслер.

«Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области», — написал Паслер.

В воскресенье на территории региона вводили режим угрозы БПЛА, он продлился около 25 минут.

Минобороны России утром 17 мая сообщило, что подразделения противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 1045 беспилотников, ракету «Нептун-МД» и крылатую ракету «Фламинго» ВСУ, а также восемь авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Ранее в Неклиновском районе Ростовской области после атаки беспилотника повреждения получил детский оздоровительный комплекс «Спутник», сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Сведения о пострадавших не поступали, на месте ЧП работают экстренные и аварийные службы. Слюсарь подчеркивал, что взял ситуацию под свой личный контроль.