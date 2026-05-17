В Ростовской области из-за атаки БПЛА получил повреждения детский лагерь

В Ростовской области повреждения после атаки БПЛА получил детский оздоровительный комплекс «Спутник» в Неклиновском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, утром в воскресенье в ходе отражения воздушной атаки БПЛА уничтожили в Верхнедонском, Чертковском и Неклиновском районах, а также в Азове.

«В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе „Спутник“. Возгорания не было», — написал губернатор.

Слюсарь уточнил, что информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают оперативные службы. Слюсарь подчеркнул, что при необходимости всем окажут помощь.

«Держу на личном контроле ситуацию. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» — заключил он.

Ранее Минобороны сообщало, что за сутки средства ПВО сбили 1054 беспилотника.