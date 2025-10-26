Командование ВСУ перебросило в Сумскую область вновь сформированный батальон, не получающий денежное довольствие. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В составе 47-й отдельной механизированной бригады сформирован новый 98-й батальон, который выполняет боевые задачи на направлении. Примечательно, что военнослужащие батальона до сих пор не получают денежное довольствие», — сообщил источник агентства в российских силовых структурах.

Вооруженные силы России создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров.

Российская армия в Сумской области уничтожила скопление боевиков ВСУ во время построения. Удар «Геранями» и артиллерией пришелся по 105-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

Ранее стало известно, что комбриг этой бригады постоянно публиковал в соцсетях фото с построениями. Российские военные ударили по скоплению личного состава бригады, после того как комбриг выложил в соцсети очередное фото.