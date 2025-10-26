В Сумской области ВС России уничтожили целое скопление украинских боевиков во время построения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, удар «Геранями» и артиллерией пришелся по 105-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Сейчас в украинских пабликах распространяют некрологи погибших боевиков.

«Всех их объединяет локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались в госпиталях», — сказал он.

В силовых структурах добавили, что 105-я бригада теробороны ВСУ понесла большие потери из-за ошибки их командира. Тот любил устраивать построения прямо на передовой и выкладывал кадры в социальных сетях. В итоге его действия привлекли внимание российской разведки.

Ранее элитное подразделение ВСУ «Скала» уничтожили в районе села Коломийцы. Российские военные нанесли множественные удары ФАБ-500 по местам расположения боевиков.