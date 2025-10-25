Неопытный комбриг 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ постоянно публиковал в соцсетях фото с построениями, что в итоге привело к массовой гибели боевиков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Собеседник издания рассказал, что ВС России ударили по скоплению личного состава бригады после того, как комбриг выложил в соцсети очередное фото. По его словам, военнослужащий считал, что во время боев можно в любой момент объявить построение для награждения, чтобы покрасоваться.

«На фото прекрасно видно, что личный состав стоит без средств индивидуальной защиты, что в разы повышает шансы построиться в последний раз в своей жизни», — добавил источник агентства.

Ранее ответственную за оборону Сумской области группу войск «Курск» возглавил полковник Дмитрий Волошин, под руководством которого погибли сотни военных 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По данным инсайдера агентства, командир специально отправлял в бой необученных солдат.