Российские военные ликвидировали штурмовую группу 210-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Могрицы Сумской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

«В районе Могрицы противник предпринял попытку контратаки штурмовой группой 210-й омбр. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», — заявил он.

Собеседник уточнил, что при выдвижении к Кондратовке, Писаревке и Новой Сечи большинство штурмовых подразделений 5-й отдельной механизированной бригады, 225-го штурмового полка и 71-й аэромобильной бригады ВСУ были уничтожены. Оставшиеся боевики отступили на исходные позиции.

Ранее артиллерийские подразделения «Севера» ликвидировали 120-миллиметровую систему залпового огня «Верба» и 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.