Бойцы «Севера» за ночь поразили 10 украинских пунктов управления БПЛА
За ночь российские артиллерийские подразделения ликвидировали 120-миллиметровую систему залпового огня «Верба» и 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили РИА «Новости» в группировке войск «Север».
«Артиллерийские расчеты группировки войск „Север“ за прошедшую ночь выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях», — заявил собеседник агентства.
Все задачи выполняли вместе с расчетами беспилотных систем. В результате артиллерийских и ракетных ударов поражены 120-миллиметровая РСЗО «Верба», 10 командных пунктов БПЛА, 15 машин высокой проходимости и 77 украинских военных.
Также в группировке войск «Север» сообщили, что расчеты ударных БПЛА поразили в Харьковской и Сумской областях вражеский танк Т-72 и другую украинскую технику.