В Сумской области прогремели взрывы

Серия взрывов произошла в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщил телеканал Frеедом.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях.

Минувшей ночью взрывы прогремели в Черкасской, Полтавской и Одесской областях. Также на востоке Украины действовал режим воздушной опасности.

Российские военные ранее нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонного-промышленному комплексу Украины. ВС России поразили цели в 15 областях страны.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу позже заявил, что президент Владимир Путин был готов прекратить удары по энергетическим объектам на Украине, но местные чиновники отказались от своей инициативы.