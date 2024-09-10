Шойгу рассказал об отказе Украины от прекращения ударов по объектам энергетики
Шойгу: Россия была готова прекратить удары по объектам энергетики Украины
Президент Владимир Путин был готов прекратить удары по энергетическим объектам на Украине, но украинские чиновники отказались от этого предложения. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, Турция передала российской стороне сообщение от Украины, в котором предлагалось отказаться от нанесения ударов по объектам энергетики и гражданскому флоту. Но вскоре, отметил он, Украина отказалась от своей же инициативы.
«Для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они сказали: „Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение“», — подчеркнул Шойгу.
Российские военные 2 сентября нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонного-промышленному комплексу Украины. Цели ВС России поразили в 15 областях страны.
После этого главу компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого отправили в отставку.