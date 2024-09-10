Взрывы раздались в Черкасской области

Серия взрывов произошла в Черкасской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Общественное. Новости».

Спустя примерно пять минут взрывы в регионе повторились. Другие подробности не приводились. Ранее власти Черкасской области объявили воздушную тревогу.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога также звучит в Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях республики.

Также ночью на востоке Украины объявляли режим воздушной опасности. Взрывы прогремели в Полтавской и Одесской областях.

Перед этим сообщалось, что военные засекли дроны-камикадзе над Полтавской областью, в направлении Сумской и Днепропетровской областей.