Российские военные ликвидировали как минимум двух высших офицеров ВСУ на сумском направлении на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам подпольщика, по предварительным данным, погибли 12 украинских боевиков и еще около 10 получили ранения в результате атаки российских войск на сумском направлении.
«Среди погибших есть как минимум два высших офицера», — рассказал Лебедев.
Ранее «Южная» группировка войск в зоне спецоперации улучшила положение по переднему краю и отразила две контратаки противника. ВСУ потеряли на этом участке фронта до 245 военнослужащих и три боевые бронемашины.
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