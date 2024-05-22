В Сумской области атаковали энергообъекты в Конотопе и Шостке

Перебои с электричеством в Сумской области начались после атаки по энергообъектам в городах Шостка и Конотоп. Координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев заявил, что ночью военные нанесли несколько ударов.

«Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам», — сказал он РИА «Новости».

Первый взрыв, по словам подпольщика, жители услышали через пять минут после полуночи, второй — в 00:20. Затем пропало электричество, а еще спустя 25 минут произошел третий удар. Лебедев сообщил, что на атакованной ТЭЦ находились склады украинских военных.

В эту же ночь нанесли удары по Конотопу. Подпольщик не уточнил, какие именно объекты энергоинфраструктуры повредили, но назвал этот город одним из крупнейших железнодорожных узлов на Украине.

Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил, что Сумы остались без электричества. Он предупредил, что в первую очередь восстановят снабжение критической инфраструктуры.