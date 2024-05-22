Сумы остались без электричества после ракетного удара
Украинский город Сумы остался без электричества после ракетного удара. Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.
«Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру», — написал Дрозденко в Telegram-канале.
Также сообщалось о звуках взрывов в Полтавской области Украины. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Утром во вторник, 21 мая, в Харькове был поврежден объект транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте