В Сумах под утро прогремел взрыв

В Сумской области на северо-востоке Украины раздался взрыв. Об этом сообщило местное издание «Общественное» .

Находившиеся в Сумах журналисты сообщили о громком звуке, похожем на взрыв, в 04:13. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Власти Сумской области не комментировали произошедшее. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила, что ночью 13 августа в регионе засекли скоростную цель в направлении Черниговской области и БПЛА, постоянно менявший направление.

В Николаевской области российские военные атаковали Мартыновский военный аэродром. Подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что они уничтожили место хранения беспилотников и склад дальнобойных ракет.

Немецкий журналист Юлиан Репке предупредил Украину об угрозе ответного удара за атаку по Курской области. Он напомнил о несовершенство украинской системы ПВО.