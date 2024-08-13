В Сумах под утро прогремел взрыв

Фото: РИА «Новости»

В Сумской области на северо-востоке Украины раздался взрыв. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Находившиеся в Сумах журналисты сообщили о громком звуке, похожем на взрыв, в 04:13. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Власти Сумской области не комментировали произошедшее. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила, что ночью 13 августа в регионе засекли скоростную цель в направлении Черниговской области и БПЛА, постоянно менявший направление.

В Николаевской области российские военные атаковали Мартыновский военный аэродром. Подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что они уничтожили место хранения беспилотников и склад дальнобойных ракет.

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