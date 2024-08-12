В Германии испугались «катастрофического взрыва» в Курской области

Взрыв украинского танка в Курской области был катастрофическим. Такое мнение выразил журналист из Германии Юлиан Репке в соцсети X .

Так он прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением в Курской области украинского танка Т-80 с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

«Российский удар „Ланцета“ привел к катастрофическому взрыву украинского танка в Курской области. Отсутствие противовоздушной и беспилотной обороны остается главной уязвимостью украинской армии», — сказал Репке.

Ранее в Минобороны России заявили, что войска Украины потеряли 1120 солдат и 140 бронемашин в ходе своей вылазки в Курской области. Бойцы России ликвидировали 22 танка, восемь боевых машин пехоты, 20 бронетранспортеров, 88 боевых бронированных машин и 13 автомобилей противника.

Как отметил источник издания The Times, Россия готовит очень жесткий ответ на удары ВСУ под Курском. По его данным, это будут «не просто четыре ракеты».