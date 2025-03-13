В Судже нашли более 100 пропавших без вести
МЧС: около 100 человек из списков без вести пропавших нашли в Судже и селах
Около 100 человек нашли в Судже и окрестных селах в Курской области. Эти люди числились пропавшими без вести, сообщил РИА «Новости» помощник главы МЧС России Юрий Мезинов.
«Важно, что 90% тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90% у нас в списках без вести пропавших», — сказал он.
Мезинов отметил, что многие семьи ничего не знали о своих близких несколько месяцев. Поэтому после возвращения пропавших без вести людей в их домах будет праздник.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что из Суджи эвакуировали 68 мирных жителей. Их них 52 человека разместили в пункте временного размещения, а 16 людей забрали родственники.
В январе в полицию Курской области поступило более 1,2 тысячи заявлений о пропавших без вести в приграничных районах. За месяц было установлено местонахождение 240 человек.
Поисками людей занимаются сразу несколько ведомств, в том числе МВД и УПЧ, Российский красный крест и волонтеры.