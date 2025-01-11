Почти 1,2 тысячи заявлений на розыск поступило в полицию Курской области

Полиция Курской области разыскивает почти 1,2 тысячи местных жителей. Столько объявлений поступило с начала августа, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список людей, пропавших без вести в Курской области. В него вошли 517 фамилий.

«В полицию (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше людей: 1174. Из них 240 уже разыскано», — написал спустя сутки Хинштейн.

Эта большая и кропотливая работа, отметил врио губернатора. Людей разыскивает несколько ведомств, в том числе МВД и УПЧ, Российский красный крест и волонтеры.

В декабре Москалькова попросила Украину о гуманитарном коридоре для мирных курян. Местные жители на оккупированных территориях живут в подвальных помещениях или разрушенных домах, где нет отопления, отметила омбудсмен.