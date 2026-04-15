В Стерлитамаке из-за атаки дрона погиб водитель пожарной охраны

В результате атаки украинских беспилотников в Стерлитамаке погиб водитель пожарной охраны. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«К сожалению, в результате атаки на промзону Стерлитамака погиб водитель пожарной охраны одного из предприятий. Приношу соболезнования родным и близким», — отметил он.

Хабиров пообещал, что семье погибшего обязательно окажут всю необходимую помощь.

Ранее в среду глава региона сообщал, что целью атаки украинских дронов стала промышленная зона. По его словам, там началось возгорание в результате падения обломков.

Минобороны утром 15 апреля рапортовало, что силы ПВО в течение ночи сбили 85 вражеских беспилотников, в том числе над Саратовской, Самарской, Ростовской, Воронежской, Белгородской областями и Крымом, а также акваторией Азовского и Черного морей.