Силы ПВО уничтожили 85 дронов ВСУ над Россией за ночь
Средства противовоздушной обороны уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи (с 20:00 14 апреля до 07:00 15 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного», — подчеркнули в министерстве.
Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Саратовской и Самарской областях, Крыму, над акваториями Черного и Азовского морей.
Накануне ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру на юге Запорожской области. Местные жители остались без света.