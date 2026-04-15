Силы ПВО уничтожили 85 дронов ВСУ над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 14 апреля до 07:00 15 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного», — подчеркнули в министерстве.

Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Ростовской, Саратовской и Самарской областях, Крыму, над акваториями Черного и Азовского морей.

Накануне ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру на юге Запорожской области. Местные жители остались без света.

