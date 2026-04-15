Украинские БПЛА атаковали промзону в Стерлитамаке, вспыхнул пожар

Несколько украинских беспилотников сбили над промышленной зоной в Стерлитамаке, обломки одного из них вызвали пожар. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

«Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем», — добавил он.

О пострадавших не сообщается.

Всего, по данным Министерства обороны, за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 85 вражеских беспилотников. Их ликвидировали в Крыму, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также над Черным и Азовским морями.

В селе Мешковое Белгородской области от вражеского БПЛА пострадал местный житель, водитель «Газели». Его госпитализировали в областную клиническую больницу.