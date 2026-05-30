В Старобельск построят новый педагогический колледж вместо здания, разрушенного после удара ВСУ. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире «Соловьев Live» .

Пасечник подчеркнул, что власти продолжат развивать систему образования и создавать условия для обучения молодежи.

«Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей», — сказал Пасечник.

Пасечник также добавил, что «самая главная ценность — это люди и дети».

В ночь на 22 мая общежитие и учебный корпус Старобельского педагогического колледжа попали под удар ВСУ. В момент атаки в здании находились 86 студентов. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и сообщил, что удар наносили в три волны с использованием 16 беспилотников.

Жертвами удара стал 21 человек, еще 44 пострадали. После атаки возбудили уголовное дело о теракте. В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по Старобельску стал очередным проявлением «террористической сущности» киевских властей.