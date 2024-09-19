В США заявили об угрозе для НАТО из-за передачи Украине F-16

Изучение обломков переданных Украине истребителей F-16 российскими военными создаст угрозу безопасности НАТО. Об этом написал бывший сотрудник конгресса США Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest .

«Если их ждет уничтожение, то русские наверняка захватят какие-то из них и выяснят, какие технологические секреты НАТО установил в старые самолеты, чтобы сделать их более боеспособными», — заявил эксперт.

При этом он отметил, что истребители вряд ли переломят ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Накануне американский генерал Джеймс Хекер заявил, что украинским летчикам не хватает опыта для использования F-16, поэтому они не будут применять эти самолеты в опасных операциях.

А командир расчета ПВО «Бук-М2» рассказал, что его подчиненные уже подготовились к тому, чтобы сбивать F-16.