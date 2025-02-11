В США заявили о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Трамп: РФ, США и Украина достигли значительного прогресса в мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении значительного прогресса по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News .

«На прошедшей неделе достигли значительно прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами. Надеюсь, что-то получится», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что надеется на проведение переговоров между сторонами, полагая, что «это случится».

До этого в Великобритании сообщили, что администрация Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы учесть мнение союзников в Европе.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о готовности Украины стать 52-м американским штатом «под боком у России». Так она прокомментировала предложение Трампа о включении Канады в состав США ради избавления от торговых пошлин.