США поставили на паузу разработку плана по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила работу над планом по урегулированию конфликта на Украине для учета мнения европейских союзников. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

«Администрация Дональда Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров», — отметили в публикации.

В статье уточнили, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерен провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, в ходе которых выяснит мнения о форме, которую должен принять план. Также он хочет выяснить, могут ли правительства других стран внести свой вклад в мирный процесс.

Анонимные источники издания подчеркнули, Келлог пообещал европейским партнерам, что США хотят укрепить позиции Украины в переговорах с Россией.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что администрация Трампа может представить план по урегулированию конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на следующей неделе.