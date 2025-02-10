В Раде предложили сделать Украину американским штатом

Украина готова стать 52-м штатом США после вхождения Канады. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Так она прокомментировала предложение президента США Дональда Трампа включить Канаду в состав страны, чтобы избавиться от торговых пошлин.

«Может, нас 52-м штатом? Под боком у России. Deal (сделка — прим. ред.)», — написала Безуглая.

Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе объявил о введении пошлин в размере 25% на поставки нефти, газа, стали, алюминия, меди и микрочипов из Канады.

Свое решение он объяснил борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков через северную границу США. Но после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо американский лидер отложил вступление пошлин в силу на 30 дней.

Глава канадского правительства заявил, что договорился с Трампом об усилении контроля над границей и сотрудничестве спецслужб соседних стран, направленном на борьбу с преступностью и отмыванием денег.